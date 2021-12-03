Україна наростила можливості для зберігання вакцини Pfizer: вистачить на 2021-2022

Повідомляється, що МОЗ спільно з міжнародними партнерами продовжує розширювати можливості холодового ланцюга для зберігання і транспортування вакцин, які потребують наднизьких температур - від -60 до -80.

"Це означає, що Україна зможе забезпечити зберігання в ультрахолодовому режимі всієї вакцини, яка буде надходити в 2021 і 2022 роках. Це було однією з умов контрактів на її постачання до України на 2022-2023 роки", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зокрема, для зберігання вакцини Pfizer на регіональних складах встановили понад 50 морозильників, які дозволяють в середньому зберігати до 40 тисяч доз вакцини. Тобто, загальні можливості зберігання на обласних складах досягли 2 млн доз.

Додатково у великих регіональних центрах (Дніпро, Одеса, Харків і Львів) найближчим часом будуть встановлені морозильні камери з можливістю зберігання до 200 000 доз вакцини. Ще 10 таких морозильних камер будуть встановлені на національному складі.

Зазначимо, до кінця року Україна має отримати ще 7,5 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer.