Украина одной из первых получит COVID-вакцину по механизму COVAX

Украина стала одной из 18 стран, которые первыми получат партию вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Первой в Украину поступит партия вакцины Pfizer/Biontech.
Об этом сообщила организация ЮНИСЕФ.
Pfizer/Biontech первыми получат
Напомним, Украина планирует начать вакцинацию населения от коронавируса, ориентировочно, с 15 февраля. Вакцинация начнется, как только в Украину поступит первая партия вакцины.
Как писало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения рассчитывают пройти большинство этапов национального плана вакцинации украинцев до сентября 2021 года.