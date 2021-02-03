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Украина одной из первых получит COVID-вакцину по механизму COVAX

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина стала одной из 18 стран, которые первыми получат партию вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Первой в Украину поступит партия вакцины Pfizer/Biontech.

Об этом сообщила организация ЮНИСЕФ.

Pfizer/Biontech первыми получат

Напомним, Украина планирует начать вакцинацию населения от коронавируса, ориентировочно, с 15 февраля. Вакцинация начнется, как только в Украину поступит первая партия вакцины.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения рассчитывают пройти большинство этапов национального плана вакцинации украинцев до сентября 2021 года.

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