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Украина отменила самоизоляцию и тесты для жителей ОРДЛО и Крыма

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Киев, Четверг 17 июня 2021 12:22
Украина отменила самоизоляцию и тесты для жителей ОРДЛО и Крыма Фото: Украина сняла карантинные ограничения на КПВВ (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

С 17 июня ослабляется карантин в Украине и от жителей оккупированных территорий при прибытии через КПВВ не требуют сдавать тесты на COVID или проходить самоизоляцию. Это связано с тем, что в Украине установлена "зеленая" зона.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что от обязательной самоизоляции и обсервации освобождаются те, кто прибывает с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя.

"Также на период, когда на территории Украины установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности, текущий контроль с помощью мобильного приложения "Вдома" не осуществляется", - говорится в сообщении.

Отдельно обращают внимание на то, что на период "зеленого" уровня не нужны также ПЦР-тесты. Таким образом, украинская сторона сняла ограничения, с которыми жители оккупированных территорий сталкивались на КПВВ.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам больше не нужен COVID-тест на границе по приезду из других стран.

Кроме того, изменились правила зон карантина. В частности, "желтый" уровень будут вводить сразу на всю страну. РБК-Украина разбиралось, как и когда это будет происходить.

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