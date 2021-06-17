Украина отменила самоизоляцию и тесты для жителей ОРДЛО и Крыма

С 17 июня ослабляется карантин в Украине и от жителей оккупированных территорий при прибытии через КПВВ не требуют сдавать тесты на COVID или проходить самоизоляцию. Это связано с тем, что в Украине установлена "зеленая" зона.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий .

Сообщается, что от обязательной самоизоляции и обсервации освобождаются те, кто прибывает с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя.

"Также на период, когда на территории Украины установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности, текущий контроль с помощью мобильного приложения "Вдома" не осуществляется", - говорится в сообщении.

Отдельно обращают внимание на то, что на период "зеленого" уровня не нужны также ПЦР-тесты. Таким образом, украинская сторона сняла ограничения, с которыми жители оккупированных территорий сталкивались на КПВВ.