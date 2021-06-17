ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна скасувала самоізоляцію і тести для жителів ОРДЛО та Криму

Новость на русском →
Київ, Четвер 17 червня 2021 12:22
Україна скасувала самоізоляцію і тести для жителів ОРДЛО та Криму Фото: Україна зняла карантинні обмеження на КПВВ (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

З 17 червня послаблюється карантин в Україні і від жителів окупованих територій при прибутті через КПВВ не вимагають здавати тести на COVID або проходити самоізоляцію. Це пов'язано з тим, що в Україні встановлено "зелену" зону.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що від обов'язкової самоізоляції та обсервації звільняються ті, хто прибуває з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму і Севастополя.

"Також на період, коли на території України встановлено "зелений" рівень епідемічної небезпеки, поточний контроль за допомогою мобільного додатку "Вдома" не здійснюється", - йдеться в повідомленні.

Окремо звертають увагу на те, що на період "зеленого" рівня не потрібні також ПЛР-тести. Таким чином, українська сторона зняла обмеження, з якими жителі окупованих територій стикалися на КПВВ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям більше не потрібен COVID-тест на кордоні по приїзду з інших країн.

Крім того, змінилися правила зон карантину. Зокрема, "жовтий" рівень вводитимуть відразу на всю країну. РБК-Україна розбиралося, як і коли це буде відбуватися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Крим тесты КПВВ COVID-19
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19