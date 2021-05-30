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Украина отправила гуманитарную помощь в Индию для борьбы с COVID

Автор: Андрей Василюк

Украина 30 мая отправила самолет с гуманитарной помощью для Индии, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. В Дели доставят кислородные концентраторы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 19 мая №467-р, для борьбы с тяжкими последствиями пандемии COVID-19, первый рейс доставляет пострадавшему населению Индии 184 кислородные концентраторы. Вторым рейсом будет передано еще 216 кислородных концентраторов", - говорится в сообщении.

Гуманитарный груз сопровождают украинские спасатели.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "об оказании гуманитарной помощи Республике Индия" из-за сложной эпидситуации с COVID-19 в этой стране.

Об оказании гуманитарной помощи Индии 7 мая договорились во время встречи с владельцем Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой. Владелец индийского завода в ответ пообещал, что Украина одной из первых получит вакцину от коронавируса после возобновления экспорта.

Как рассказал премьер Денис Шмыгаль, Индия попросила поделиться с ней запасами кислорода. От другой гуманитарной помощи индийская сторона отказалась.

Отметим, масштабную вспышку коронавируса в Индии связывают с опасным штаммом коронавируса с тройной мутацией.

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