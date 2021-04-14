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Украина подходит к плато, ситуация с COVID стабилизируется, - Радуцкий

Автор: Игорь Литвиненко

Украина выходит на плато по коронавирусу. Ситуация в стране с заболеваемостью и госпитализациями стабилизировалась.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он отметил, что карантин вводится в качестве ответа на количество больных и госпитализированных. При этом сейчас ситуация немного улучшилась.

"На сегодня есть некоторая стабилизация. Похоже, что Украина подходит к плато. Что пик заболеваемости стабилизировался. За прошлую и за позапрошлую неделю количество больных уменьшилось на 2 тысяч. Немного стабилизировалась ситуация в Киеве", - заявил Радуцкий.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили чуть более 14,5 тысячи новых случаев коронавируса, госпитализировали более 5 тысяч человек. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Ранее Радуцкий сообщал, что в Киеве в последнее время улучшилась ситуация по уровню COVID-госпитализаций. В ближайшее время столица может выйти из "красной" зоны карантина.

Отметим, с завтрашнего дня, 15 апреля, Полтавская область перейдет в "красную" зону карантина. В регионе начнут действовать жесткие ограничения.

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Новости Украины Михаил РадуцкийCOVID-19Коронавирус
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