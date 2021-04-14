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Україна підходить до плато, ситуація з COVID стабілізується, - Радуцький

Автор: Ігор Литвиненко

Україна виходить на плато з коронавірусу. Ситуація в країні із захворюваністю і госпіталізаціями стабілізувалася.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Він зазначив, що карантин вводиться як відповідь на кількість хворих і госпіталізованих. При цьому зараз ситуація трохи покращилася.

"На сьогодні є деяка стабілізація. Схоже, що Україна підходить до плато. Що пік захворюваності стабілізувався. За минулий і за позаминулий тиждень кількість хворих зменшилася на 2 тисяч. Трохи стабілізувалася ситуація в Києві", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили трохи більше ніж 14,5 тисяч нових випадків коронавірусу, госпіталізували понад 5 тисяч осіб. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Одеській областях.

Раніше Радуцький повідомляв, що в Києві останнім часом покращилася ситуація за рівнем COVID-госпіталізацій. Найближчим часом столиця може вийти з "червоної" зони карантину.

Відзначимо, із завтрашнього дня, 15 квітня, Полтавська область перейде в "червону" зону карантину. У регіоні почнуть діяти жорсткі обмеження.

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Новини України Михайло РадуцькийCOVID-19Коронавірус
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