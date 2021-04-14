Україна підходить до плато, ситуація з COVID стабілізується, - Радуцький

Україна виходить на плато з коронавірусу . Ситуація в країні із захворюваністю і госпіталізаціями стабілізувалася.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Він зазначив, що карантин вводиться як відповідь на кількість хворих і госпіталізованих. При цьому зараз ситуація трохи покращилася.

"На сьогодні є деяка стабілізація. Схоже, що Україна підходить до плато. Що пік захворюваності стабілізувався. За минулий і за позаминулий тиждень кількість хворих зменшилася на 2 тисяч. Трохи стабілізувалася ситуація в Києві", - заявив Радуцький.