Україна підходить до плато, ситуація з COVID стабілізується, - Радуцький

Україна виходить на плато з коронавірусу. Ситуація в країні із захворюваністю і госпіталізаціями стабілізувалася.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
Він зазначив, що карантин вводиться як відповідь на кількість хворих і госпіталізованих. При цьому зараз ситуація трохи покращилася.
"На сьогодні є деяка стабілізація. Схоже, що Україна підходить до плато. Що пік захворюваності стабілізувався. За минулий і за позаминулий тиждень кількість хворих зменшилася на 2 тисяч. Трохи стабілізувалася ситуація в Києві", - заявив Радуцький.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили трохи більше ніж 14,5 тисяч нових випадків коронавірусу, госпіталізували понад 5 тисяч осіб. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Одеській областях.
Раніше Радуцький повідомляв, що в Києві останнім часом покращилася ситуація за рівнем COVID-госпіталізацій. Найближчим часом столиця може вийти з "червоної" зони карантину.
Відзначимо, із завтрашнього дня, 15 квітня, Полтавська область перейде в "червону" зону карантину. У регіоні почнуть діяти жорсткі обмеження.