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Україна отримала ще 159 тисяч доз вакцини CoronaVac у межах COVAX

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Вівторок 21 вересня 2021 10:19
Україна отримала ще 159 тисяч доз вакцини CoronaVac у межах COVAX Фото: Україні передали 159 тисяч доз CoronaVac (facebook.com/MykolaChechotkin)
Автор: Инна Собора

Україна отримала 159 тисяч доз вакцини китайського виробництва CoronaVac у межах COVAX. Доставив вакцину Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Вакцина CoronaVac (Vero Cell [Інактивована]) схвалена ВООЗ для екстреного використання, що означає, що продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.

Як і інші вакцини та товари в рамках COVAX, Україна отримує цю партію безоплатно.

Разом із цією поставкою, на сьогоднішній день ЮНІСЕФ доставив Україні 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.

Раніше повідомлялося, що COVAX продовжить надавати Україні вакцини від коронавірусу в 2022 році.

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