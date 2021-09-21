Україна отримала ще 159 тисяч доз вакцини CoronaVac у межах COVAX
Фото: Україні передали 159 тисяч доз CoronaVac (facebook.com/MykolaChechotkin)
Україна отримала 159 тисяч доз вакцини китайського виробництва CoronaVac у межах COVAX. Доставив вакцину Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Вакцина CoronaVac (Vero Cell [Інактивована]) схвалена ВООЗ для екстреного використання, що означає, що продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.
Як і інші вакцини та товари в рамках COVAX, Україна отримує цю партію безоплатно.
Разом із цією поставкою, на сьогоднішній день ЮНІСЕФ доставив Україні 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.
Раніше повідомлялося, що COVAX продовжить надавати Україні вакцини від коронавірусу в 2022 році.