Pfizer начинает крупное исследование вакцины для детей младше 12 лет
Компания Pfizer заявила 8 июня, что начнет крупное исследование для проверки действия вакцины против COVID-19 у детей до 12 лет. Исследование охватит около 4,5 тысячи детей.
Об этом со ссылкой на компанию сообщает Reuters.
Отмечается, что исследование охватит до 4500 детей в более чем 90 клинических пунктах в США, Финляндии, Польше и Испании.
Сейчас вакцину Pfizer разрешено применять детям с 12 лет в Европе, США и Канаде.
Компания заявила, что выбрала дозу 10 микрограммов для детей в возрасте от 5 до 11 лет и 3 микрограмма для младенцев в возрастной группе от 6 месяцев до пяти.
Прививка детей и молодежи считается критическим шагом на пути к достижению "коллективного иммунитета" и обузданию пандемии COVID-19.
Напомним, Китай одобрил экстренное использование вакцины против Covid-19 для детей в возрасте от трех лет. Он стал первой страной, которая одобрила вакцину против коронавируса для такой возрастной категории.
6 июня Израиль расширил кампанию вакцинации от коронавируса. Теперь на прививку от COVID- 9 вакиной Pfizer приглашают подростков в возрасте от 12 до 16 лет.
В конце мая Европейская комиссия одобрила использование вакцины Pfizer для вакцинации детей 12-15 лет от COVID-19.