Pfizer начинает крупное исследование вакцины для детей младше 12 лет

Компания Pfizer заявила 8 июня, что начнет крупное исследование для проверки действия вакцины против COVID-19 у детей до 12 лет. Исследование охватит около 4,5 тысячи детей.

Об этом со ссылкой на компанию сообщает Reuters .

Отмечается, что исследование охватит до 4500 детей в более чем 90 клинических пунктах в США, Финляндии, Польше и Испании.

Сейчас вакцину Pfizer разрешено применять детям с 12 лет в Европе, США и Канаде.

Компания заявила, что выбрала дозу 10 микрограммов для детей в возрасте от 5 до 11 лет и 3 микрограмма для младенцев в возрастной группе от 6 месяцев до пяти.

Прививка детей и молодежи считается критическим шагом на пути к достижению "коллективного иммунитета" и обузданию пандемии COVID-19.