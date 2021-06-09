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Україна отримала ще одну партію вакцини Pfizer

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Київ, Середа 09 червня 2021 13:24
Україна отримала ще одну партію вакцини Pfizer Фото: ще одна партія Pfizer прибула в Україну (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 9 червня, Україна отримала ще одну партію вакцини Pfizer від коронавірусу. Цього разу йдеться про вакцину, закуплену за кошти державного бюджету.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що до України прибули ще 66 690 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Її закуповують через міжнародне агентство Crown Agents.

"Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації. Щеплення здійснюватимуться організовано, мобільними бригадами. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, вакцина Comirnaty - це мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом в 21-28 днів. Україна вже отримала 234 000 доз цього препарату, закупленого за державні кошти.

Крім того, Україна вже отримала 707 850 доз Pfizer за рахунок донорів в рамках COVAX - глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти COVID-19. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.

Нагадаємо, попередня партія вакцини Pfizer прибула напередодні.

Раніше британський регулятор схвалив використання вакцини Pfizer для підлітків. Крім того, й інші країни поступово починають вакцинувати підлітків.

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