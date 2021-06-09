Украина получила еще одну партию вакцины Pfizer

Сообщается, что в Украину прибыли еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Ее закупают через международное агентство Crown Agents.

"Вакцину из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации. Прививки будут осуществляться организованно, мобильными бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии", - говорится в сообщении.

Отметим, вакцина Comirnaty - это мРНК-вакцина против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Эффективность вакцины составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней. Украина уже получила 234 000 доз этого препарата, закупленного за государственные средства.

Кроме того, Украина уже получила 707 850 доз Pfizer за счет доноров в рамках COVAX - глобальной инициативы по равномерному распределению вакцин против COVID-19. Еще 356 850 доз поступят в течение недели.