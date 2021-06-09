UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина получила еще одну партию вакцины Pfizer

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 10 июня, Украина получила еще одну партию вакцины Pfizer от коронавируса. На этот раз речь идет о вакцине, закупленной за средства государственного бюджета.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Сообщается, что в Украину прибыли еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Ее закупают через международное агентство Crown Agents.

"Вакцину из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации. Прививки будут осуществляться организованно, мобильными бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии", - говорится в сообщении.

Отметим, вакцина Comirnaty - это мРНК-вакцина против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Эффективность вакцины составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней. Украина уже получила 234 000 доз этого препарата, закупленного за государственные средства.

Кроме того, Украина уже получила 707 850 доз Pfizer за счет доноров в рамках COVAX - глобальной инициативы по равномерному распределению вакцин против COVID-19. Еще 356 850 доз поступят в течение недели.

Напомним, предыдущая партия вакцины Pfizer прибыла накануне.

Ранее британский регулятор одобрил использование вакцины Pfizer для подростков. Кроме того, и другие страны постепенно начинают вакцинировать подростков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаCOVID-19Коронавирус