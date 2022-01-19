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Украина получила от США миллион доз вакцины Pfizer

Автор: Ольга Белей

Правительство Соединенных Штатов Америки передало Украине почти миллион доз вакцины Pfizer против COVID-19. Доставка осуществлялась международным фондом ЮНИСЕФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Твиттере.

"Правительство США передало Украине еще почти миллион доз вакцины Pfizer против COVID-19. Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении штамма "Омикрон"", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявлял, что коронавирусная инфекция не исчезнет в мире еще в течение нескольких лет. Однако средства, что есть у человечества, скоро позволят вернуться к прежней жизни.

Отметим, в Европейском Союзе прогнозируют одновременную вспышку двух болезней - коронавируса и гриппа, которая получила название "твиндемия".

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