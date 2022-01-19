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Україна отримала від США мільйон доз вакцини Pfizer

Автор: Ольга Белей

Уряд Сполучених Штатів Америки передав Україні майже мільйон доз вакцини Pfizer проти COVID-19. Доставка здійснювалася міжнародним фондом ЮНІСЕФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Твіттері.

"Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцини Pfizer проти COVID-19. Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги в забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо при поширенні штаму "Омікрон"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше гендиректор фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла заявляв, що коронавірусна інфекція не зникне в світі ще протягом декількох років. Однак засоби, які є у людства, скоро дозволять повернутися до попереднього життя.

Зазначимо, в Європейському Союзі прогнозують одночасний спалах двох хвороб-коронавірусу та грипу, яка отримала назву "твіндемія".

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