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Украина получит почти 3 млн доз вакцины Moderna до конца недели, - Ляшко

Автор: Мария Кучерявец

Украина получит 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины от коронавируса Moderna в рамках глобальной инициативы COVAX. Поставки ожидаются уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"Для обеспечения спроса на вакцинацию, до конца этой недели мы ожидаем 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины Moderna от глобальной инициативы COVAX", - сказал Ляшко.

Министр добавил, что всего с начала вакцинальной кампании на территорию страны было доставлено более 26 млн доз вакцин от коронавируса.

"На остатках сейчас есть около 7,5 млн доз", - уточнил Ляшко.

Напомним, глава Минздрава во время брифинга также сообщил, что в Украине могут расширить "красную" зону карантина. По его словам, еще три области под угрозой попадание в эту зону.

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Министерство здравоохранения УкраиныКарантинВакцина от коронавируса