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Україна отримає майже 3 млн доз вакцини Moderna до кінця тижня, - Ляшко

Автор: Марія Кучерявець

Україна отримає 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини від коронавірусу Moderna в межах глобальної ініціативи COVAX. Постачання очікуються вже на цьому тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.

"Для забезпечення попиту на вакцинацію, до кінця цього тижня ми очікуємо 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини Moderna від глобальної ініціативи COVAX", - сказав Ляшко.

Міністр додав, що всього від початку вакцинальної кампанії на територію країни було доставлено понад 26 млн доз вакцин від коронавірусу.

"На залишках зараз є близько 7,5 млн доз", - уточнив Ляшко.

Нагадаємо, глава МОЗ під час брифінгу також повідомив, що в Україні можуть розширити "червону" зону карантину. За його словами, ще три області під загрозою потрапляння в цю зону.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинВакцина від коронавірусу