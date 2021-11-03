Україна отримає майже 3 млн доз вакцини Moderna до кінця тижня, - Ляшко

Україна отримає 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини від коронавірусу Moderna в межах глобальної ініціативи COVAX. Постачання очікуються вже на цьому тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.

"Для забезпечення попиту на вакцинацію, до кінця цього тижня ми очікуємо 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини Moderna від глобальної ініціативи COVAX", - сказав Ляшко.

Міністр додав, що всього від початку вакцинальної кампанії на територію країни було доставлено понад 26 млн доз вакцин від коронавірусу.

"На залишках зараз є близько 7,5 млн доз", - уточнив Ляшко.