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Украина получит лекарства, которые имеют прямое действие на COVID-19: кому их будут назначать

Автор: Мария Кучерявец

В Украину доставят новые препараты прямого действия на коронавирус. Они будут предназначаться для больных, находящихся на лечении дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

"Есть договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия, об этом будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

По информации Минздрава, этот препарат назначают пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении, чтобы избежать осложнений и госпитализаций.

Известно, что сейчас лекарства находятся на третьей (последней) стадии клинических исследований.

Однако Минздрав уже договорился о квоте на поставку препарата для лечения 300 тысяч пациентов.

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