Україна отримає ліки, які мають пряму дію на COVID-19: кому їх призначатимуть

"Є домовленості про постачання інноваційного противірусного препарату прямої дії, про це буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

За інформацією МОЗ, цей препарат призначають пацієнтам, які знаходяться на амбулаторному лікуванні, аби уникнути ускладнень та госпіталізацій.

Відомо, що наразі ліки знаходяться на третій (останній) стадії клінічних досліджень.

Однак МОЗ вже домовився про квоту на постачання препарату для лікування 300 тисяч пацієнтів.