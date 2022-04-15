UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит технологию производства COVID-вакцин от ВОЗ

Фото: Украина получит технологию производства COVID-вакцин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Украина получит от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) технологию производства COVID-вакцинна основе мРНК. Выпуском препарата будет заниматься фармацевтическая компания "Дарница".

Об этом РБК-Украина сообщили в ВОЗ.

"Украина присоединилась к списку стран, получивших поддержку от глобального Центра ВОЗ по передаче технологий для производства вакцин на основе мРНК в Южной Африке", - отметили в организации.

Для выпуска вакцины на территории Украины ВОЗ оценила и избрала фармацевтическую компанию "Дарница". Как отметили в организации, украинский производитель имеет потенциал для освоения технологии мРНК, а также необходимые мощности.

"В настоящее время через Центр ВОЗ по передаче технологий для производства вакцин на основе мРНК удалось избрать 15 стран-реципиентов", - уточнили в организации.

Напомним, в конце марта министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что с началом войны коронавирус в стране никуда не исчез. По его словам, в среднем за сутки регистрируют около 4 тысяч новых больных.

Отметим, в странах ЕС, куда прибывают беженцы из Украины, Агентство здравоохранения Евросоюза выпустило рекомендации по защите от коронавируса украинских беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗКоронавирусУкраинаВакцина