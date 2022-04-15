Україна отримає технологію виробництва COVID-вакцин від ВООЗ

Україна отримає від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) технологію виробництва COVID-вакцин на основі мРНК. Випуском препарату займатиметься фармацевтична компанія "Дарниця".
Про це РБК-Україна повідомили у ВООЗ.
"Україна приєдналася до списку країн, які отримали підтримку від глобального центру ВООЗ з передачі технологій для виробництва вакцин на основі мРНК в Південній Африці", - зазначили в організації.
Для випуску вакцини на території України ВООЗ оцінила і обрала фармацевтичну компанію "Дарниця". Як зазначили в організації, Український виробник має потенціал для освоєння технології мРНК, а також необхідні потужності.
"В цей час через Центр ВООЗ з передачі технологій для виробництва вакцин на основі мРНК вдалося обрати 15 країн-реципієнтів", - уточнили в організації.
Нагадаємо, наприкінці березня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що з початком війни коронавірус в країні нікуди не зник. За його словами, в середньому за добу реєструють близько 4 тисяч нових хворих.
Відзначимо, в країнах ЄС, куди прибувають біженці з України, Агентство охорони здоров'я Євросоюзу випустило рекомендації щодо захисту від коронавірусу українських біженців.
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