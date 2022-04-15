Україна отримає технологію виробництва COVID-вакцин від ВООЗ

Про це РБК-Україна повідомили у ВООЗ.

"Україна приєдналася до списку країн, які отримали підтримку від глобального центру ВООЗ з передачі технологій для виробництва вакцин на основі мРНК в Південній Африці", - зазначили в організації.

Для випуску вакцини на території України ВООЗ оцінила і обрала фармацевтичну компанію "Дарниця". Як зазначили в організації, Український виробник має потенціал для освоєння технології мРНК, а також необхідні потужності.

"В цей час через Центр ВООЗ з передачі технологій для виробництва вакцин на основі мРНК вдалося обрати 15 країн-реципієнтів", - уточнили в організації.