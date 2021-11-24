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Минимум 17 млн человек до конца года. Украина сообщила МВФ о планах на вакцинацию

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Киев, Среда 24 ноября 2021 18:55
Минимум 17 млн человек до конца года. Украина сообщила МВФ о планах на вакцинацию Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина рассказала Международному валютному фонду о планах вакцинировать от коронавируса не менее 17 млн человек до конца года. А также провести аудит потраченных на дороги средств "ковидного" фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст обновленного меморандума с МВФ.

"Признавая, что усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержки экономического восстановления, мы обеспечили достаточный запас вакцин и стремимся вакцинировать как минимум 17 миллионов человек до конца 2021 года", - говорится в меморандуме.

Также украинская сторона пообещала до конца года завершить аудит 13,3 млрд гривен, которые были выделены из "ковидного" фонда на строительство дорог.

"Мы передали 212 дел правоохранительным органам и обязуемся полностью сотрудничать с любыми потенциальными уголовными расследованиями по расходам, связанным с COVID-19, в том числе путем предоставления доступа к доказательствам, собранным в рамках процесса аудита", - говорится в документе.

Отметим, по состоянию на 24 ноября более 13 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID, полностью иммунизированы более 10 млн.

Подробнее о меморандуме читайте в материале РБК-Украина "Условия меморандума с МВФ: что и когда должна выполнить Украина".

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