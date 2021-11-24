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Щонайменше 17 млн осіб до кінця року. Україна повідомила МВФ про плани на вакцинацію

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Київ, Середа 24 листопада 2021 18:55
Щонайменше 17 млн осіб до кінця року. Україна повідомила МВФ про плани на вакцинацію Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна повідомила Міжнародному валютному фонду про плани вакцинувати від коронавірусу не менше 17 млн осіб до кінця року. А також провести аудит витрачених на дороги коштів "ковідного" фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст оновленого меморандуму з МВФ.

"Визнаючи, що зусилля з вакцинації є ключовими для підтримки економічного відновлення, ми забезпечили достатній запас вакцин і прагнемо вакцинувати як мінімум 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року", - йдеться в меморандумі.

Також українська сторона пообіцяла до кінця року завершити аудит 13,3 млрд гривень, які були виділені з "ковідного" фонду на будівництво доріг.

"Ми передали 212 справ правоохоронним органам і зобов'язуємося повністю співпрацювати з будь-якими потенційними кримінальними розслідуваннями щодо витрат, пов'язаних з COVID-19, в тому числі шляхом надання доступу до доказів, зібраних в рамках процесу аудиту", - йдеться в документі.

Зазначимо, станом на 24 листопада понад 13 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID, повністю імунізовано понад 10 млн.

Детальніше про меморандум читайте в матеріалі РБК-Україна "Умови меморандуму з МВФ: що і коли має виконати Україна".

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