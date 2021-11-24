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Вакцинация от коронавируса: первую прививку получили более 13 млн украинцев

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Украина, Среда 24 ноября 2021 08:39
Вакцинация от коронавируса: первую прививку получили более 13 млн украинцев Фото: первую COVID-прививку в Украине получили более 13 млн человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине по состоянию на утро, 24 ноября по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 13 млн человек. Всего в стране уже проведено более 23 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За минувшие сутки, 23 ноября от коронавируса вакцинировано 286 121 человека.

Из которых одну дозу вакцины получили 86 299 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 199 822 человека.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине против COVID привито 13 000 634 человека.

Из которых получили одну дозу вакцины - 13 000 632, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 225 182 человека.

В общем количестве в стране проведено 23 225 814 прививок.

В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины против коронавируса.

Напомним, Украина продлила контракт с фармацевтической компанией Pfizer на поставку вакцины от коронавируса. Ежегодно будет поставляться по 25 млн доз.

Отметим, что вакцины из этих партий будут, в частности, использоваться для дополнительных прививок при соответствующих рекомендациях Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации.

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