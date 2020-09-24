Украина может пойти на национальный локдаун и до 25 октября, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может пойти на национальный локдаун и до 25 октября, и после. Он заявил, что не следует привязываться к какой-то определенной дате.

Об этом заместитель министра здравоохранения рассказал в интервью изданию НВ.

Таким образом он прокомментировал опасения среди украинцев, что после выборов 25 октября Украину закроют на жесткий карантин.

"Повторюсь: никто никого не будет закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать. Люди не придерживаются этих норм, пока кто-то из их близких не попадает в больницу, особенно в реанимацию", - подчеркнул Ляшко.

Главный санврач заявил, что к дате не стоит привязываться, поскольку значение имеет только рост числа случаев инфицирования коронавирусом.

"По поводу национального локдауна, то я бы не привязывался к любой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом... Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать", - сказал он.

Напомним, в Израиле с 25 сентября вводится полный карантин на две недели для борьбы со второй волной коронавируса.

Как писало РБК-Украина, Ляшко ранее подчеркивал, что ему никогда не будет стыдно за введение в марте жесткого карантина.