Украина предлагает провести у себя испытания израильской вакцины от COVID
Украина предложила Израилю провести у себя третью стадию испытаний вакцины от COVID его производства. Киев рассчитывает на начало испытаний в этом году.
Об этом в Facebook сообщил посол Израиля в Украине Евгений Корнийчук.
По его словам, делегация Офиса президента Украины и членов правительства на этой неделе во время визита в Израиль обсудила вопросы вакцин от COVID.
"В процессе переговоров стало известно, что Израиль заканчивает второй этап испытаний своей вакцины от COVID-19 в середине лета. Украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с последующей возможностью производства вакцины, в том числе и на наших мощностях", - отметил Корнийчук.
Он также отметил, что пока Израиль изучает украинское предложение.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль и Украина планируют запустить "зеленые паспорта" для путешествий. Они будут подтверждать получение прививки от коронавируса.
Также стало известно, что Израиль откроется для вакцинированных туристов с 23 мая, но все равно будут нужны ПЦР-тесты.