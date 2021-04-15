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Украина предлагает провести у себя испытания израильской вакцины от COVID

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 16:18
Украина предлагает провести у себя испытания израильской вакцины от COVID Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина предложила Израилю провести у себя третью стадию испытаний вакцины от COVID его производства. Киев рассчитывает на начало испытаний в этом году.

Об этом в Facebook сообщил посол Израиля в Украине Евгений Корнийчук.

По его словам, делегация Офиса президента Украины и членов правительства на этой неделе во время визита в Израиль обсудила вопросы вакцин от COVID.

"В процессе переговоров стало известно, что Израиль заканчивает второй этап испытаний своей вакцины от COVID-19 в середине лета. Украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с последующей возможностью производства вакцины, в том числе и на наших мощностях", - отметил Корнийчук.

Он также отметил, что пока Израиль изучает украинское предложение.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль и Украина планируют запустить "зеленые паспорта" для путешествий. Они будут подтверждать получение прививки от коронавируса.

Также стало известно, что Израиль откроется для вакцинированных туристов с 23 мая, но все равно будут нужны ПЦР-тесты.

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