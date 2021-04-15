Украина предлагает провести у себя испытания израильской вакцины от COVID

Украина предложила Израилю провести у себя третью стадию испытаний вакцины от COVID его производства. Киев рассчитывает на начало испытаний в этом году.

Об этом в Facebook сообщил посол Израиля в Украине Евгений Корнийчук.

По его словам, делегация Офиса президента Украины и членов правительства на этой неделе во время визита в Израиль обсудила вопросы вакцин от COVID.

"В процессе переговоров стало известно, что Израиль заканчивает второй этап испытаний своей вакцины от COVID-19 в середине лета. Украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с последующей возможностью производства вакцины, в том числе и на наших мощностях", - отметил Корнийчук.

Он также отметил, что пока Израиль изучает украинское предложение.