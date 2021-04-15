ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна пропонує провести у себе випробування ізраїльської вакцини від COVID

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 16:18
Україна пропонує провести у себе випробування ізраїльської вакцини від COVID Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна запропонувала Ізраїлю провести у себе третю стадію випробувань вакцини від COVID його виробництва. Київ розраховує на початок випробувань в цьому році.

Про це у Facebook повідомив посол Ізраїлю в Україні Євген Корнійчук.

За його словами, делегація Офісу президента України та членів уряду на цьому тижні під час візиту до Ізраїлю обговорила питання вакцин від COVID.

"В процесі переговорів стало відомо, що Ізраїль закінчує другий етап випробувань своєї вакцини від COVID-19 в середині літа. Українська сторона запропонувала третій етап випробувань провести в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини, в тому числі і на наших потужностях", - зазначив Корнійчук.

Він також зазначив, що поки Ізраїль вивчає українську пропозицію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль і Україна планують запустити "зелені паспорти" для подорожей. Вони будуть підтверджувати отримання щеплення від коронавірусу.

Також стало відомо, що Ізраїль відкриється для вакцинованих туристів з 23 травня, але все одно будуть потрібні ПЛР-тести.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Ізраїль Вакцина Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19