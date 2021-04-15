Україна пропонує провести у себе випробування ізраїльської вакцини від COVID

Україна запропонувала Ізраїлю провести у себе третю стадію випробувань вакцини від COVID його виробництва. Київ розраховує на початок випробувань в цьому році.

Про це у Facebook повідомив посол Ізраїлю в Україні Євген Корнійчук.

За його словами, делегація Офісу президента України та членів уряду на цьому тижні під час візиту до Ізраїлю обговорила питання вакцин від COVID.

"В процесі переговорів стало відомо, що Ізраїль закінчує другий етап випробувань своєї вакцини від COVID-19 в середині літа. Українська сторона запропонувала третій етап випробувань провести в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини, в тому числі і на наших потужностях", - зазначив Корнійчук.

Він також зазначив, що поки Ізраїль вивчає українську пропозицію.