ru ua
Чт, 09 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина преодолела отметку в более 26 млн прививок против COVID

Новина українською →
Украина, Четверг 09 декабря 2021 08:24
Украина преодолела отметку в более 26 млн прививок против COVID Фото: Украина преодолела отметку в более 26 млн прививок против COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро, 9 декабря в Украине против коронавируса проведено более 26 млн прививок. За вчера вакцинировали более 178 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За прошедшие сутки, 8 декабря в Украине было вакцинировано против COVID 178 796 человек. Из которых первую дозу вакцины получили 69 267 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 109 529.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 13 974 700 человек.

Из них получили первую дозу вакцины - 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 151 762 человека.

В общем количестве в стране проведено 26 126 460 прививок.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине расширен список организаций, чьи сотрудники должны обязательно вакцинироваться от COVID-19.

Добавим, в Украине за минувшие сутки зафиксировали более 12 тысяч новых случаев коронавируса и 465 смертей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Министерство здравоохранения Украины вакцинация от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе