Україна подолала позначку в понад 26 млн щеплень проти COVID
Станом на ранок, 9 грудня в Україні проти коронавірусу проведено більш як 26 млн щеплень. За вчора вакцинували понад 178 тисяч людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
Минулої доби, 8 грудня в Україні було вакциновано проти COVID 178 796 людей. З яких першу дозу вакцини отримали 69 267 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 109 529.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 13 974 700 людей.
З них отримали першу дозу вакцини - 13 974 698 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 151 762 людини.
У загальній кількості в країні проведено 26 126 460 щеплень.
Нагадаємо, відсьогодні в Україні розширено список організацій, чиї співробітники повинні обов'язково вакцинуватися від COVID-19.
Додамо, в Україні за минулу добу зафіксували понад 12 тисяч нових випадків коронавірусу та 465 смертей.