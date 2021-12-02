Украина приближается к отметке 25 млн введенных прививок от COVID

Статистика за сутки

Вчера, 1 декабря от коронавируса было вакцинировано 210 869 человек.

Из которых первую дозу вакцины получили 74 855 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 136 014 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привито 13 543 490 человек.

Из которых получили первую дозу - 13 543 488 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 415 141.

В общем количестве в стране проведено 24 958 629 прививок.