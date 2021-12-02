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Украина приближается к отметке 25 млн введенных прививок от COVID

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцину от коронавируса получили более 210 тысяч человек. В целом страна приближается к отметке в 25 млн сделанных прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

Вчера, 1 декабря от коронавируса было вакцинировано 210 869 человек.

Из которых первую дозу вакцины получили 74 855 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 136 014 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привито 13 543 490 человек.

Из которых получили первую дозу - 13 543 488 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 415 141.

В общем количестве в стране проведено 24 958 629 прививок.

Напомним, за минувшие сутки заразился коронавирусом 13 531 человек, умерли от болезни - 525.

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