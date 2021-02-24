Украина примет участие в испытаниях новой вакцины в форме спрея, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о готовности Украины к испытаниям индийского спрея от коронавируса. Украина примет участие в клинических испытаниях.
Об этом он заявил на брифинге.
"Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель", - рассказал он.
По его словам, это новый продукт, индийская компания уже начинает первый этап испытаний.
"Они будут быстро двигаться. Вторую и третью стадию мы можем провести в Украине", - рассказал он.
В сентябре-октябре испытания планируют завершить, отметил министр.
"Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства эффективности", - сообщил он.
Напомним, вчера прибыла первая партия вакцины против COVID. Это 500 тысяч доз препарата Covishield Oxford-AstraZeneca.
Ожидается, что вакцинация начнется уже сегодня. Утром 11 автомобилей доставят дозы вакцины на областные склады, после чего их развезут по больницам для вакцинации медицинских работников.