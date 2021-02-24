UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина примет участие в испытаниях новой вакцины в форме спрея, - Степанов

Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о готовности Украины к испытаниям индийского спрея от коронавируса. Украина примет участие в клинических испытаниях.

Об этом он заявил на брифинге.

"Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель", - рассказал он.

По его словам, это новый продукт, индийская компания уже начинает первый этап испытаний.

"Они будут быстро двигаться. Вторую и третью стадию мы можем провести в Украине", - рассказал он.

В сентябре-октябре испытания планируют завершить, отметил министр.

"Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства эффективности", - сообщил он.

Напомним, вчера прибыла первая партия вакцины против COVID. Это 500 тысяч доз препарата Covishield Oxford-AstraZeneca.

Ожидается, что вакцинация начнется уже сегодня. Утром 11 автомобилей доставят дозы вакцины на областные склады, после чего их развезут по больницам для вакцинации медицинских работников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаКоронавирус
Читайте также
Запрет на посадку и высадку пассажиров и блок-посты: на Прикарпатье усилят карантин
Американские производители COVID-вакцин планируют произвести 240 млн доз в марте
Прогноз погоды