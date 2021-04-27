Украина уже прошла пик смертности от COVID-19

Об этом говорится на сайте НАН .

Как заявили ученые, такую предварительную гипотезу позволяют сформировать данные Министерства юстиции Украины.

"Промежуточное обновление данных об общей смертности позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля, что согласуется с динамикой зарегистрированных смертей от COVID-19", - пояснили в НАН.

Ученые отмечают, что пик числа летальных исходов в первой декаде апреля был незначительно выше 400 случаев.