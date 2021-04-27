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Украина уже прошла пик смертности от COVID-19

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 21:00
Украина уже прошла пик смертности от COVID-19 Фото: Украина прошла пик смертей от коронавируса (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина в первой половине апреля прошла пик летальных исходов, связанных с коронавирусом. Такую гипотезу высказали ученые украинской Национальной академии наук (НАН).

Об этом говорится на сайте НАН.

Как заявили ученые, такую предварительную гипотезу позволяют сформировать данные Министерства юстиции Украины.

"Промежуточное обновление данных об общей смертности позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля, что согласуется с динамикой зарегистрированных смертей от COVID-19", - пояснили в НАН.

Ученые отмечают, что пик числа летальных исходов в первой декаде апреля был незначительно выше 400 случаев.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили около 8 тысяч случаев коронавируса. В то же время вчера зафиксировали 432 летальных случая, а выздоровел от болезни 17 391 пациент.

Как писало РБК-Украина, ученые НАН заявили, что пандемия коронавируса в Украине идет на спад. Наблюдается уменьшение количества новых случаев, смертей и госпитализаций.

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