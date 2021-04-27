Темпы распространения коронавируса в Украине идут на спад, - ученые НАН
В Украине в течение последней недели наблюдается стабильное замедление динамики распространение коронавируса. Уменьшается не только количество новых случаев, но и показатели летальности и госпитализации.
"За неделю 21-27 апреля стабильно уменьшается количество новых обнаружений в день со скоростью около 260 случаев в сутки, или 14% за неделю. Началось также уменьшение количества новых летальных исходов, но со значительно меньшим относительным темпом убывания", - говорится в заявлении НАН.
Как отмечают ученые, медленные темпы снижения смертности от COVID также наблюдаются в странах Восточной Европы. Так, в Польше, Румынии, Венгрии и Болгария динамика летальности похожа на украинскую.
"Кроме снижения числа случаев болезни, снижается число новых госпитализаций и в целом занятых коек. Хотя общее количество коек в больницах также уменьшается довольно быстро, но койки в отделениях интенсивной терапии освобождаются значительно медленнее", - добавили в НАН.
Напомним, на прошлой неделе министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса и ситуация в стране начала стабилизироваться.
А сегодня глава Минздрава выступил с заявлением о том, что Украина начала выходить из третьей волны коронавируса.
Однако эпидемпорог по состоянию на сегодня все еще превышен в 13 областях Украины.