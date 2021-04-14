Ученые рассказали, когда в Украине можно ожидать пик летальности от COVID
В Украине еще не пройдет пик по летальным случаям от коронавируса. Снижение смертности можно ожидать на следующей неделе.
"По летальным исходам пиковый период еще не преодолен, начало снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе", - сообщили ученые.
Отметим, за прошедшие сутки в Украине выявили 14 553 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях. Также в стране подтвердили 467 летальных случаев от COVID за вчера. Всего с начала пандемии умерли 38 225 человек.
Ранее РБК-Украина писало, что ученые НАН заявили о начале снижения количества новых случаев COVID-19. Ученые отметили, что пик заболеваемости уже пройден.
Также о стабилизации ситуации с коронавирусом до этого заявлял глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, Украина выходит на плато по COVID-19.
Напомним, в ВОЗ сообщали, что последние четыре недели в мире наблюдается рост смертности от COVID.