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Украина не прошла пик третьей волны COVID, еще может быть рост, - КШЭ

Автор: Илона Свиридова

Украина окончательно не прошла пик третьей волны пандемии коронавируса. Из-за того, что в ряде стран наблюдается повторная вспышка, рост заболеваемости может затронуть и нашу страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

"В ряде стран идет повторная вспышка - это прямая угроза Украине. Даже после спада, который сейчас в первую неделю начинает явно наблюдаться в Украине, может быть повторный рост. Это прямой риск для Украины, поэтому мы продолжаем говорить, что ситуация локально улучшается, но не говорим об окончательном прохождении пика текущей третьей волны в Украине", - отметил Ганиченко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что по состоянию на середину ноября Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19, и сейчас началось движение по стабилизации ситуации.

При этом министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что Украина проходит пик пандемии COVID.

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