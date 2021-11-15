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Украина вышла на плато заболеваемости COVID, ситуация стабилизируется, - Шмыгаль

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 16:27
Украина вышла на плато заболеваемости COVID, ситуация стабилизируется, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на середину ноября Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19. Сейчас началось движение по стабилизации ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что на селекторном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысяч новых случаев, а неделей ранее - 152 тысяч. Кроме того, на сегодня заняты 50 962 койки в больницах против 51 700 на прошлой неделе. А госпитализировали за минувшую неделю 30 000 человек, а неделей ранее - 34 000.

По словам Дениса Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение по стабилизации ситуации.

Отметим, сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Украина проходит пик пандемии COVID.

Напомним, ранее был назван крупный город Украины, в котором за минувшие сутки вообще не выявили новых случаев коронавируса.

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