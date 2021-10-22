Украинцам будет доступна бустерная доза вакцины от COVID: кто ее сможет получить
Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики Украины рекомендует разрешить введение бустерной дозы вакцины от COVID тем, кому она нужна для выезда в другие страны. Нынешнее количество вакцин позволяет делать бустерные дозы.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава этой группы экспертов Федор Лапий.
По его словам, уже есть страны которые требуют для въезда наличие бустерной дозы, в частности Израиль.
"Поэтому мы решили предусмотреть возможность введения третьей дозы для людей, выезжающих в страны с таким требованием. У нас есть достаточное количество вакцин, чтобы позволить прививаться ревакцинальной дозой людям, которые планируют ехать в страны, где действует такое требование. Мы не думаем, что это будет очень большой поток людей", - отметил он.
Лапий уточнил, что для введения бустерной дозы может использоваться вакцина того же производителя, что и при первичном курсе. Если она будет недоступна, то можно применять вакцину, произведенную на другой платформе.
Напомним, ранее сообщалось, что Национальная группа экспертов рекомендует ревакцинировать от COVID через шесть месяцев после второй дозы медиков и персонал заведений интернатного типа.