Украина может развернуть для больных COVID-19 не более 52 тысяч коек, - Степанов

В Украине для лечения больных COVID-19 могут развернуть максимально 50-52 тысячи коек. Сейчас по всей стране развернуты 36 тысяч коек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Левому берегу".

"Когда переоборудуется больница, то изменяются маршруты пациента. Мы четко знаем, в каком регионе как мы можем изменить маршрут. Чтобы там было кардиологическое отделение, куда можно привезти больных, и так далее. Поэтому мы и говорим, что максимальное количество коек, которое можем развернуть "под ковид", это 50-52 тысяч. Больше нельзя", - сказал он.

По словам министра, Министерство здравоохранения планирует подготовить еще 16 тысяч коек.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине "достаточно напряженная". Уже занята почти половина больничных коек, предусмотренных для пациентов с COVID-19.

Кроме того, всего в Украине коронавирусом заболели уже более 180 тысяч человек. За сутки подтвердили еще 2884 случаев.

Отметим, что Киев стал первым регионом Украины, где подтвердили более 20 тысяч случаев COVID-19.