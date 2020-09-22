Україна може розгорнути для хворих COVID-19 не більше 52 тисяч ліжок, - Степанов

В Україні для лікування хворих COVID-19 можуть розгорнути максимально 50-52 тисячі ліжок. Зараз по всій країні розгорнуто 36 тисяч ліжок.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "Лівому берегу".

"Коли переобладнується лікарня, то змінюються маршрути пацієнта. Ми чітко знаємо, в якому регіоні як ми можемо змінити маршрут. Щоб там було кардіологічне відділення, куди можна привезти хворих, і так далі. Тому ми і говоримо, що максимальна кількість ліжок, яке можемо розгорнути "під ковід", це 50-52 тисяч. Більше не можна", - сказав він.

За словами міністра, Міністерство охорони здоров'я планує підготувати ще 16 тисяч ліжок.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні "досить напружена". Вже зайнята майже половина лікарняних ліжок, передбачених для пацієнтів з COVID-19.

Крім того, всього в Україні на коронавірус захворіли вже понад 180 тисяч осіб. За добу підтвердили ще 2884 випадків.

Зазначимо, що Київ став першим регіоном України, де підтвердили понад 20 тисяч випадків COVID-19.