ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Украина, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусом, - НАН

Новина українською →
Киев, Вторник 09 ноября 2021 23:24
Украина, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусом, - НАН Фото: ученые допустили, что в Украине пройден пик заболеваемости коронавирусом (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине пик заболеваемости коронавирусом, скорее всего, пройден. На это указывает снижение количества новых заражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине Национальной академии наук (НАН).

Ученые допустили, что в последние две недели в Украине пройден пик по количеству новых заболеваний коронавирусом. Как отмечается в документе, на это указывает динамика числа положительных ПЦР-тестов. За последние 10 дней они снизились на 15%.

"Увеличение задержек в регистрации новых случаев привело к сглаживанию формы пика новых обнаружений (см. рисунок ниже), но ожидается начало снижения в течение одной недели", - отмечается в прогнозе.

Украина, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусом, - НАН

Сравнение количества новых обнаружений на момент публикации и на момент тестирования с количеством положительных тестов (nas.gov.ua)

При этом в НАН считают, что пиковая смертность от последствий коронавируса и занятость больниц еще не пройдена. Рост летальных случаев может продолжиться еще около недели.

Напомним, за минувшие сутки в Украине умерли из-за последствий от коронавируса 833 человека, заболели - 18 988 украинцев.

Отметим, по данным на утро 8 ноября за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 3 107 489 человек, выздоровели - 2 537 565, скончались от осложнений - 73 390.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАН Украины Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе