Україна, швидше за все, пройшла пік захворюваності коронавірусом, - НАН

В Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено. На це вказує зниження кількості нових заражень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні Національної академії наук (НАН).

Вчені допустили, що в останні два тижні в Україні пройдено ПІК за кількістю нових захворювань коронавірусом. Як наголошується в документі, на це вказує Динаміка числа позитивних ПЛР-тестів. За останні 10 днів вони знизилися на 15%.

"Збільшення затримок в реєстрації нових випадків призвело до згладжування форми піку нових виявлень (див.малюнок нижче), але очікується початок зниження протягом одного тижня", - наголошується в прогнозі.

Порівняння кількості нових виявлень на момент публікації і на момент тестування з кількістю позитивних тестів (nas.gov.ua)

При цьому в НАН вважають, що пікова смертність від наслідків коронавірусу і зайнятість лікарень ще не пройдена. Зростання летальних випадків може продовжитися ще близько тижня.