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Україна, швидше за все, пройшла пік захворюваності коронавірусом, - НАН

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Київ, Вівторок 09 листопада 2021 23:24
Україна, швидше за все, пройшла пік захворюваності коронавірусом, - НАН Фото: вчені допустили, що в Україні пройдено пік захворюваності коронавірусом (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено. На це вказує зниження кількості нових заражень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні Національної академії наук (НАН).

Вчені допустили, що в останні два тижні в Україні пройдено ПІК за кількістю нових захворювань коронавірусом. Як наголошується в документі, на це вказує Динаміка числа позитивних ПЛР-тестів. За останні 10 днів вони знизилися на 15%.

"Збільшення затримок в реєстрації нових випадків призвело до згладжування форми піку нових виявлень (див.малюнок нижче), але очікується початок зниження протягом одного тижня", - наголошується в прогнозі.

Україна, швидше за все, пройшла пік захворюваності коронавірусом, - НАН

Порівняння кількості нових виявлень на момент публікації і на момент тестування з кількістю позитивних тестів (nas.gov.ua)

При цьому в НАН вважають, що пікова смертність від наслідків коронавірусу і зайнятість лікарень ще не пройдена. Зростання летальних випадків може продовжитися ще близько тижня.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні померли через наслідки від коронавірусу 833 людини, захворіли - 18 988 українців.

Зазначимо, за даними на ранок 8 листопада за весь час пандемії в Україні коронавірусом захворіли 3 107 489 осіб, одужали - 2 537 565, померли від ускладнень - 73 390.

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