Украина сможет определять штаммы коронавируса. Минздрав получил оборудование

В Центре общественного здоровья появилось оборудование для выявления новых штаммов коронавируса у пациентов. Минздрав сможет получать до 400 образцов в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины .

"Убежден, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование - это вопрос национальной безопасности. Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы четко устанавливая источник", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что ранее Украина отправляла образцы на секвенирование в лаборатории Всемирной организации здравоохранения, что занимало определенное время.