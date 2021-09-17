Україна зможе визначати штами коронавірусу. МОЗ отримало обладнання

У Центрі громадського здоров'я з'явилося обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу у пацієнтів. МОЗ зможе отримувати до 400 зразків на місяць.

"Переконаний, що наявність лабораторії, яка може проводити секвенування - це питання національної безпеки. Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози чітко встановлюючи джерело", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він підкреслив, що раніше Україна відправляла зразки на секвенування в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я, що займало певний час.