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Україна зможе визначати штами коронавірусу. МОЗ отримало обладнання

Автор: Валерія Поліщук

У Центрі громадського здоров'я з'явилося обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу у пацієнтів. МОЗ зможе отримувати до 400 зразків на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

"Переконаний, що наявність лабораторії, яка може проводити секвенування - це питання національної безпеки. Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози чітко встановлюючи джерело", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він підкреслив, що раніше Україна відправляла зразки на секвенування в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я, що займало певний час.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус