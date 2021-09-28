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Украина может стать одним из лидеров Европы по уровню COVID-заболеваемости, - KSE

Автор: Инна Собора

По уровню заболеваемости на коронавирус Украина может попасть в тройку лидеров среди стран Европы. Сейчас она находится в пятерке лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

Он констатировал, что за последнюю неделю произошло замедление темпов роста заболеваемости и суточных госпитализаций в Украине, однако эти показатели остаются максимально большими.

Госпитализаций стало больше на 28% (на прошлой неделе этот показатель составил +51%), число новых случаев увеличилось на 36% (на прошлой неделе +68%).

"Сейчас Украина находится в пятерке европейских стран с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19. За две недели наша страна может войти в тройку лидеров", - заявил Ганиченко.

Напомним, несколько дней назад Украина заняла второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19.

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