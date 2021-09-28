Україна може стати одним із лідерів Європи за рівнем COVID-захворюваності, - KSE

За рівнем захворюваності на коронавірус Україна може потрапити у трійку лідерів серед країн Європи. Наразі вона знаходиться в п'ятірці лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченка .

Він констатував, що за останній тиждень відбулося сповільнення темпів зростання захворюваності та добових госпіталізацій в Україні, однак ці показники залишаються максимально великими.

Госпіталізацій стало більше на 28% (минулого тижня цей показник становив +51%), кількість нових випадків збільшилася на 36% (минулого тижня +68%).

"Наразі Україна знаходиться в п'ятірці європейських країн з найвищим рівнем захворюваності на COVID-19. За два тижні наша країна може увійти у трійку лідерів", - заявив Ганиченко.