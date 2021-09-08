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Украина и Таиланд договариваются о взаимном признании COVID-сертификатов

Автор: Илона Свиридова

Украина обсудила с Таиландом вопросы относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом шла речь во время первого визита в нашей стране новоназначенного посла Таиланда в Украине Четафана Максафана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

От украинской делегации присутствовали заместитель руководителя группы депутат Юрий Кисель, член группы Николай Стефанчук, представители МИД и, непосредственно, Михаил Радуцкий - председатель депутатской группы ВР.

"Во время встречи обсудили вопросы взаимоотношений между странами и достигли следующих договоренностей: взаимное признание "сертификатов вакцинации", - написал Радуцкий.

По его словам, страны также обсудили усиление сотрудничества в оборонном комплексе, согласовали вопрос закупки Таиландом украинского оружия и сотрудничества в направлении авиастроения.

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УкраинаТаиландВакцина от коронавируса