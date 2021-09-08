Україна і Таїланд домовляються про взаємне визнання COVID-сертифікатів

Україна обговорила з Таїландом питання щодо взаємного визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Про це йшла мова під час першого візиту в нашій країні новопризначеного посла Таїланду в Україні Четафана Максафана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького.
Від української делегації були присутні заступник керівника групи депутат Юрій Кісєль, член групи Микола Стефанчук, представники МЗС та, безпосередньо, Михайло Радуцький - голова депутатської групи ВР.
"Під час зустрічі обговорили питання взаємовідносин між країнами та досягли наступних домовленостей: взаємне визнання "сертифікатів вакцинації", - написав Радуцький.
За його словами, країни також обговорили посилення співпраці в оборонному комплексі, погодили питання закупівлі Таїландом української зброї та співпраці у напрямку авіабудування.