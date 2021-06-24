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Украина ведет переговоры о поставке еще двух американских вакцин

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что Украина ведет переговоры о поставке еще двух вакцин от коронавируса. Переговоры ведутся с двумя американскими компаниями.

Об этом речь шла в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Ведутся переговоры с Johnson & Johnson, у них однодозовая вакцина, и Moderna", - сказал нардеп.

Радуцкий отметил, что сейчас Украина уже договорилась о поставках вакцин AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac и NovaVax.

Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что в июле Украина должна получить почти 8 млн доз вакцин от разных поставщиков. В частности, Украина договорилась с Китаем о поставках еще более 5 млн доз вакцины CoronaVac.

А до конца лета, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украину должны доставить не менее 10 млн доз вакцин от коронавируса.

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Вакцина от коронавирусаРадуцкийпоставкиКоронавирус