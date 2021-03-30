Украина вместе с ЕС и ВОЗ предлагает выработать глобальное соглашение после пандемии

В заявлении говорится, что страны должны быть более подготовленными, чтобы прогнозировать, предотвращать, выявлять, оценивать и эффективно реагировать на пандемии, обеспечивая высокий уровень координации.

"Пандемия COVID-19 стала резким и болезненным напоминанием о том, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности", - говорится в заявлении.

Как отмечается, договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и с привлечением ключевых организаций в этой сфере, будет поддерживать принцип "здоровье для всех".

"Поэтому мы считаем, что страны должны вместе работать над новым международным договором о готовности к пандемии и реагировании на нее", - заявили лидеры стран и организаций.

Основная цель этого договора будет заключаться:

в поощрении общегосударственного подхода и участия всего общества,

укреплении национальных, региональных и глобальных возможностей,

устойчивости к будущим пандемиям.

Как говорится в документе, это включает значительное расширение международного сотрудничества для улучшения, например, систем оповещения, обмена данными. Это также должно включать признание подхода "Единственное здоровья", которое связывает здоровье людей и животных с нашей планетой.

Это заявление, в частности, подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес, гендиректор ВОЗ Аданом Гебреесус.