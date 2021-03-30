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Україна разом з ЄС і ВООЗ пропонує виробити глобальну угоду після пандемії

Автор: Анастасія Рокитна

Лідери Європейського Союзу та Всесвітньої організації охорони здоров'я запропонували виробити після пандемії глобальну угоду з охорони здоров'я. Також до цієї пропозиції приєдналася і Україна.

Про це йдеться у спільному документі лідерів країн, опублікованому на сайті Європейської Ради.

У заяві говориться, що країни повинні бути більш підготовленими, щоб прогнозувати, запобігати, виявляти, оцінювати та ефективно реагувати на пандемії, забезпечуючи високий рівень координації.

"Пандемія COVID-19 стала різким і болючим нагадуванням про те, що ніхто не є у безпеці, поки всі не будуть у безпеці", - йдеться у спільній заяві.

Як зазначається, договір буде заснований на Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я та, із залученням ключових організацій у цій сфері, підтримуватиме принцип "здоров'я для всіх".

"Тому ми вважаємо, що країни повинні разом працювати над новим міжнародним договором про готовність до пандемії та реагування на неї", - заявили лідери країн та організацій.

Основна мета цього договору полягатиме:

  • в заохоченні загальнодержавного підходу та участі всього суспільства,
  • зміцненні національних, регіональних і глобальних спроможностей,
  • стійкості до майбутніх пандемій.

Як говориться в документі, це включає значне розширення міжнародного співробітництва для поліпшення, наприклад, систем сповіщення, обміну даними. Це також має включати визнання підходу "Єдине здоров'я", який пов'язує здоров'я людей і тварин з нашою планетою.

Цю заяву, зокрема, підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Євроради Шарль Мішель, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, гендиректор ВООЗ Аданом Гебреєсус.

Нагадаємо, ВООЗ опублікувала проект доповіді про походження коронавірусу. Експерти організації назвали найімовірніший сценарій передачі коронавірусу людині.

Раніше у ВООЗ вважали малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли в Китай з іншої країни.

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