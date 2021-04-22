Украина возьмет еще один кредит на 2,5 млрд гривен для борьбы с эпидемией

"Украинская система здравоохранения получит дополнительно 2,5 млрд гривен от Международного банка реконструкции и развития. Вчера Кабинет министров согласовал предложенное Министерство охраны здоровья соглашение о займе в рамках проекта экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", - сказала она.

По ее словам, проект предусматривает средства для закупки вакцины от COVID-19 на сумму около 840 млн гривен.

"Дополнительно соглашением предусмотрены логистика, закупка оборудования для хранения, для холодовых цепочек, а также проведение тренингов по утилизации отходов", - сказала она.

Также планируется выделить деньги на обновление замену холодильников в пунктах прививок и секвенированияе штаммов происхождения вируса.

"Около 900 млн гривен получит общий фонд государственного бюджета за выполнение DLI-показателей", - сказала Шаталова.